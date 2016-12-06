“Motokask” projesi Türkiye birincisi oldu

NİĞDE (AA) – Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı “Motokask” projesi, “Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

BİLSEM öğrencilerinden 13 yaşındaki Efe Gündeğer ve Dilek Öykü Ahraz, motosiklet kazalarında can kaybını engellemek için kask takılmadığında uyarı veren ve motosikletin çalışmasını engelleyen düzenek geliştirdi.

Geliştirdikleri düzenekle 3. Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması’na katılan Gündeğer ve Ahraz’ın projesi, 110 okuldan finale kalan 10 proje arasından birinci seçildi.

Niğde BİLSEM Müdürü İsa Aliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce projenin katıldığı yarışmada birinci olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

BİLSEM’de bilimsel ve sanatsal anlamda yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Aliç, “Bu anlamda teknoloji ve tasarım öğretmeni Ertuğrul Özar’ın danışmanlığında, Efe Gündeğer ve Dilek Öykü Ahraz öğrencilerimiz güzel bir proje hazırlayarak yarışmaya katıldı. Yarışmada birinci oldular. Bu başarı sadece Niğde BİLSEM’in değil tüm Niğde’nin başarısıdır.” dedi.

Niğde’nin adının duyulmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Aliç, emeği geçenlere teşekkür etti.