Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemeleri Başladı

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinde başladı.

Motorlu taşıtlar vergisi yatıracak vatandaşlar, GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirler.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, işlem yapılacak sayfaya arama motorları veya link kullanarak ulaşmak yerine her zaman tarayıcınıza www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adreslerini yazarak giriş yapınız ve işlemlerinizi bu şekilde ulaştığınız sayfalar üzerinden gerçekleştirmeye dikkat ediniz.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödemenizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız. F.ÖZKAN