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Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Batman Güvenlik Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Ofis Amirliği görevlileri çeşitli tarihlerde gerçekleşen 5 adet motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik egzersiz yaptı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:01

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Batman Güvenlik Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Ofis Amirliği görevlileri çeşitli tarihlerde gerçekleşen 5 adet motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik egzersiz yaptı. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2’si yaşı ufak çocuk edinmek üzere 5 kararsız şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler ele geçirilerek yasal sahiplerine teslim edilirken, kararsız şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Osman Arslan

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