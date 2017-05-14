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Motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kazada öldü

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Malas Caddesi üstünde meydana geldi.

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:21

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Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Malas Caddesi üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Adem Eneshan Karadayı henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle direksiyon hakimiyetini kaybederek aleyhinde yönden gelen Mustafa E. yönetimindeki 42 JH 471 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü durum yerine gelen sıhhat ekiplerinin birincil müdahalesinin arkasından kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Hafif ticari vasıta sürücüsü ifadesi içerlemek üzere polis merkezine götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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