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Motosiklet ticari araca çarptı: 2 yaralı

Motosiklet ticari araca çarptı: 2 yaralı – Konya haberi

27 Eylül 2016 Salı, 20:27
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.
Kaza Seydişehir-Konya karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Mustafa Apil (17) idaresindeki plakasız motosiklet Mevlüt Erdoğan (58) idaresindeki 42 EJ 086 plakalı ticari araca arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkadaki kısmında oturan Ramazan Uçar (29) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üstüne yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak çare altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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