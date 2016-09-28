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Motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

28 Eylül 2016 Çarşamba, 14:55
Motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

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KONYA (AA) – Karapınar’da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İnönü Caddesindeki̇ eski hastane önünde meydana gelen kazada, Muhammet A’nın kullandığı 42 JE 309 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun E. (25) ile Selime İ.’ye (27) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet A. ile Dursun E. ve Selime İ. yaralandı.

Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karapınar motosiklet Selime

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