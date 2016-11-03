Motosikletçiler organlarını bağışladı

Her sene 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen ‘Organ Bağışı’ haftası sebebiyle motosikletçiler organ bağışında bulundu. Kulübün dernek binasında motosikletçiler ile bir araya gelen Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Fuat Çöken, Anestezi Uzmanı Dr. Ömer Atsal ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Hikmet Şahin organ bağışı hakkında bilgiler verdi.

Organ Nakli Koordinatörü Fuat Çöken, 10 sene önce kurulan ve Bursa bölgesine bağlı olan organ nakli biriminin, bir fazla Avrupa ülkesini geçtiğini söyledi. Çöken, organ naklinin önemine değinerek, “Kaska ihtiyacınız olduğu vakit bir bayiye gidip temin edebiliyorsunuz. ya da bir motorunuzun bir parçası bozulduğu süre bir tedarikçiden bu malzemeyi alabiliyorsunuz. Organ nakli de gerçekte bunun gibi bir şey. Tek sıkıntımız bizim bunu bulabileceğimiz bir bayi ve tedarikçimiz değil. İki tane kaynağımız var. Biri canlı, biri ölü” dedi.

Mesleklerinin zorluğuna da değinen Çöken, “Vefat haberi almış bir aile ile görüşüyoruz. Sallanmakta olan bir binaya bir darbe de biz vuruyoruz doğrusu. Bu süreçte işimiz çok baskı. Ne yapabiliyorsak bu sürede yapıyoruz. Acılı bir dönemde organ nakli konusuyla ailenin karşısına çıkmak istiyoruz. En fazla dini konularda problem yaşıyoruz. Sağ olsun Diyanet İşleri Başkanlığı bu işin caiz olduğunu söyledi. Diyanet de bu işe bizim dek sahip çıkıyor” dedi.

Hissizlik Uzmanı Dr. Ömer Atsal da motosikletçilerin sorularını cevapladı. Bahşedilen eğitimin sonunda kısa bir yorumlama yapan 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı ve MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Genel Başkanı Hür Candar, farkındalık meydana getirmek nedeniyle organ bağışında bulunmak istediklerini belirterek, “Balıkesir motosiklet kulübü olarak 6 yıldır sürdürdüğümüz ‘Sadece sürmüyoruz’ projesi kapsamında organ bağışına haftasına özel bir etkinlik düzenledik. Atatürk Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörlüğü ile iş birliği yaparak hem üyelerimize bu anlamda bilgi aktardık ayrıca de kafalarındaki soruları kaldırabilmek adına bir seminer düzenledik. Fazla yardımcı bir seminer oldu. Görüyorum ki bu seminerin de başarısı herkesin organ bağışlaması ile sonuçlandı. Biz Türk milleti olarak organlarımızı toprağa bağışlamak niyetindeyiz fakat organlarımızı bağışlamalıyız” dedi.

Konuşmalar sonunda motosiklet kulübü üyeleri organ bağış formlarını doldurarak, bağışta bulundular.

Taşkın Sarıca