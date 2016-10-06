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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.Kaza, Seyitharun Bulvarı üstünde meydana geldi.

06 Ekim 2016 Perşembe, 02:43
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Seyitharun Bulvarı üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K. idaresindeki 42 Z 6103 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet B. idaresindeki 42 K 1163 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan şoför Turgay K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üstüne durum yerine ambulans sevk edildi. Birincil müdahalesi olay uygun yapılan yaralı Turgay K., Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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