Mourinho eski günlerinden uzak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, görev yaptığı takımlarda 2002’den bu yana ilk kez 3 maç üst üste mağlubiyet yaşadı.

İSTANBUL (AA) – İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, en son Porto’nun başında bulunduğu 2001-2002 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 2 maçta, ligde de Beira-Mar’a mağlup olarak arka arkaya 3 karşılaşmada puan alamadı.

Mourinho’nun başındaki Manchester United, bu sezon Premier Lig’de Manchester City ve Watford yenilgilerinin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda temsilcisi Feyenoord’a mağlup olarak, üst üste 3 kez taraftarlarını üzdü.

En kötü ikinci başlangıç



Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlara yaşattığı başarılarla adından söz ettiren Jose Mourinho, en kötü ikinci sezon başlangıcını Manchester United ile yaptı.

Mourinho yönetiminde sezona Community Shield’i alarak başlayan ve ligdeki ilk 2 maçta galibiyet elde eden Manchester United, daha sonra Manchester City, Watford ve Feyenoord karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Portekizli teknik adam, Porto’nun başında bulunduğu 2002-2003 sezonunda Avrupa ve ligde çıktığı ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Mavi-beyazlılar, sezon sonunda ise Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve o zamanki adıyla UEFA Kupası’nı müzesine götürdü.

Sonraki sezon, aynı dönemde Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi sahadan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılırken, sezon sonunda lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferlerini elde etti ve başarılı teknik adam İngiliz ekibi Chelsea’nin yolunu tuttu.

Inter dönemi



Inter, Mourinho’nun görev aldığı 2 sezonun ilkine, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performansla başladı. Mavi-siyahlılar, 2008-2009 sezonu sonunda İtalya Serie A ve İtalya Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Bir sonraki sezon aynı dönemi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen Mourinho yönetimindeki Milano ekibi, sezon sonu ise lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak üç zafer elde etti.

Real Madrid dönemi



İspanyol ekibi Real Madrid’in başında ilk sezonuna 4 galibiyet ve 2 beraberlikle giriş yapan Mourinho, sezon sonu ise puan basamağında Barcelona’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Madrid ekibinde 2011-2012 sezonunda İspanya Süper Kupa maçlarının da dahil olduğu aynı dönemi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performansla geride bırakan Portekizli teknik adam, sezon sonunda ise Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona’nın üç sezonluk şampiyonluk serisine son verdi.

İkinci Chelsea dönemi kötü bitti



Mourinho’nun ikinci kez başına geçtiği Chelsea, 2013-2014 sezonundaki ilk 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir istatistik yaptı. Londra ekibi, ligi 3’üncü sırada bitirdiği bu sezonda kupa kaldırma başarısı gösteremedi.

Şampiyon olarak tamamladıkları 2014-2015 sezonunda aynı dönemi 4 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Mourinholu Chelsea, sezon sonunda İngiltere Lig Kupası’nı da müzesine götürdü.

Portekizli çalıştırıcının ikinci Chelsea dönemindeki son sezonu ise hüsran doluydu. 2015-2016 sezonuna kariyerindeki en kötü başlangıcı yaparak giren Mourinho, Londra ekibinin başında lig ve Avrupa’da çıktığı ilk 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı, 1 defa berabere kaldı ve 4 kez mağlubiyet yaşadı.

Başkent ekibi, son 22 yılın en kötü performansını ortaya koyup ilk 16 haftada 15 puan toplayınca, Mourinho’nun da görevine son verildi.

Mourinho, İtalya’nın Juventus ekibinden 105 milyon avro karşılığında Manchester United’a transfer edilen Fransız oyuncu Paul Pogba’dan da şu ana kadar istediği verimi alamadı.

Alman ekibi Borussia Dortmund’dan kadroya katılan Henrikh Mkhitaryan da, Community Shield ve ligde görev yaptığı 5 karşılaşmada 105 dakikada sahada kalırken takıma katkı sunamadı.