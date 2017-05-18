MPİ 18 Mayıs Büyük İkramiye| Milli Piyango Süper Loto 18 Mayıs 2017 perşembe çekiliş sonuçları

Süper Loto 18 Mayıs 2017 Ulusal Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 500. kere çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar emin olur olmaz saat 21:30’dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır…

SÜPER LOTO 18 MAYIS 2017 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BU AKŞAM SAAT 21:30’DA KESIN OLACAK VE ANINDA SİTEMİZDE DE YAYINLANACAKTIR…

SÜPER LOTO 11 MAYIS 2017 (GEÇEN HAFTA) SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi göre Perşembe günleri çekilişi yapılan bir baht oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e dek olan rakamların arasından altı sayı seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı sütun içerisinden minimum üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya görev eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN FAZLA ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok meydana çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er kez çekildi. sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına kadar en çok çıkan ikili gruplar 12’şer kere ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su esas değin hiçbir 4’lü grup üç defa bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto devlete ait internet sitesinde bulunan bilgilere tarafından 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Ast bu her bir sütun başına olan olasılık. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz ana tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.