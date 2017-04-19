MPİ Şans Topu 5+1 kime çıktı| Şans Topu 19 Nisan 2017 Çarşamba çekiliş sonuçları

Baht Topu 19 Nisan 2017 şanslı numaraları bu akşam emin oldu. Peki 19 Nisan uğurlu numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği baht topu 827. HAFTA çekilişinde şampiyon numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne değin oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak birey veya kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde…

BAHT TOPU 19 NİSAN 2017 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AKŞAM SAAT 21:30’DA MUHAKKAK OLACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

KISMET TOPU 12 NİSAN 2017 (Geçen hafta) SONUÇLARI

BAHT TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü çoğunlukla 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı kısmet topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu hoşgörü ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e dek olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok süre +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz vakit kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Kısmet topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne kadar bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca tedarik etme şansınız bulunmaktadır. (Rıdvan Turşak / İHA)

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki öbür sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Birincil rakam kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil rakam kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Baht Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Talih Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) almak üzere 8 adettir.

Talih Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e değin Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her sütun için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.