Muammer Yıldırım milli takımda kalıcı olmayı hedefliyor

KAYSERİ (AA) – MUSTAFA ÖNAL – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Fransız file bekçisi Ali Ahamada’nın sakatlığının ardından sarı-kırmızılı takımın kalesine geçen Muammer Zülfikar Yıldırım, performansıyla A Milli Futbol Takımı’na kadar yükselme başarısı gösterdi.

Kayserispor’un Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynadığı mücadelenin 29. dakikasında sakatlanan Ahamada’nın yerine maça dahil olan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, şu ana kadar 8’i lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 9 karşılaşmada görev yaptı.

Söz konusu müsabakalarda performansıyla dikkati çeken 26 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Kosova ile yaptığı maçın aday kadrosunda yer aldı.

Muammer Zülfikar Yıldırım, böylelikle üçüncü kez A Milli Takım’ın aday kadrosuna davet edilmiş oldu.

– “Çok gururlandım, çalışmalarımın karşılığını aldım”

Muammer Zülfikar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım’ın aday kadrosuna davet edilmenin sevincini yaşadığını, milli takımda kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ligin 10. haftasında Osmanlıspor ile oynadıkları karşılaşmanın sonunda milli takıma seçildiğinin haberini aldığını aktaran Muammer Zülfikar Yıldırım, “Milli takıma yükseldiğim için çok mutluyum. Çok gururlandım, çalışmalarımın karşılığını aldım. Fatih hocam beni tekrar çağırdı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Daha önce Mersin İdmanyurdu’nda oynarken de milli takıma seçilmiştim. Kosova karşısında alınan galibiyetle moralimiz yerine geldi. İnşallah milli takım olarak daha iyi yerlere geleceğiz.” diye konuştu.

Milli takımın vazgeçilmezi olmayı hedeflediğini ifade eden Muammer Zülfikar Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece A Milli Takım’a gittim, hiç genç milli takımlara çağrılmamıştım. Hedefim, milli takımda kalıcı olmak. Onun için yoğun tempoda çalışıyorum. Sadece bir defa gitmek değil, orada kalıcı olmak önemli. Milli takımda oynama doğrultusunda çalışıp ilerleyeceğim. Hiç yılmadan kendimi bırakmadan çalışıyorum. Kendimi sadece futbola odakladım. Mücadelem sürecek.”

– “Ahamada ile çok iyi arkadaşlığım var”

Kaleci Ali Ahamada ile iyi anlaştığına vurgu yapan Muammer Zülfikar Yıldırım, “Ahamada ile çok iyi arkadaşlığım var. Çok iyi arkadaşız, kardeş gibiyiz. Aramızda tatlı rekabet var. Bu rekabet takıma olumlu yansıyor. İnşallah böyle de devam ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor’da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten 26 yaşındaki file bekçisi, “Hakan Kutlu ile Mersin İdmanyurdu’nda beraber çalışmıştık. Başkanım da yardımcı oldu, ilgi gösterdi. Kayserispor büyük bir kulüp olduğu için burayı tercih ettim ve geldim. Burada bir aile ortamı olduğunu biliyordum. Bu faktörler tercihimi olumlu etkiledi.” ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan takıma verdikleri desteği artırmalarını isteyen Muammer Zülfikar Yıldırım, “Takım olarak iyi futbol oynuyoruz ama bir şanssızlığımız var. Galip gelebileceğimiz, puan alabileceğim maçlardan mağlup ayrıldık. Taraftarımız bize güvensin, inansın. Takımı hak ettiği yere getireceğiz.” şeklinde görüş belirtti.