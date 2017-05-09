Mücevher fırsat günleri ‘Anneler’ için başladı

Sereks Fuarcılık kadar her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, bu kez ‘Anneler Günü’ için düzenleniyor. Anneler Günü’ne sayılı günler kala ne alacağına karar veremeyenlere sayısız alternatifler sunan Mücevher Fırsat Günleri, 35 tane imalatçı ve toptancı firmanın katılımıyla Harbiye Askeri Müze’de başladı.

Mücevher Fırsat Günleri’nde yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satılacak birbirinden özel mücevherler tüketicilerin beğenisine sunuldu. 399 TL’den başlayan fiyatlarla tektaş bulmak olası. Tektaş dışarıya, yürek, melek figürlü, sevginizi açıklama edeceğiniz kolye uçları da 299 TL’den başlıyor.

Nikah alışverişinizi de uygun fiyata yapabilirsiniz

Mücevher Fırsat Günleri, izdivaç sezonunun da başlamasıyla nikah mücevheri alışverişlerinizi fazla yerinde fiyata alabileceğiniz avantajlar sunuyor. Her bütçeye ve zevke yerinde alyanslar, tek taş modelleri, takı setleri çok uygun fiyatlarla, imalatçı firma garantisiyle satılıyor.

14 Mayıs’a kadar ücretsiz gezilebilecek

Imalatçı firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri, 14 Mayıs tarihine değin, 10:30 – 20:00 saatleri arasında Harbiye Askeri Müze’de ziyaret edilebilecek. Girişler ücretsiz.

“Ziyaretçiler her bütçeye uygun ürün bulabilirler”

Fuarda bulunan ürünlerin sertifikalı olduğunu söyleyen Sereks Fuarcılıktan Gökhan Yerdan, “09-14 Mayıs’ta anneler ve düğün hazırlık günleri olarak bu organizasyonu yapıyoruz. 35 üretici işyeri katılımıyla kendi koleksiyonlarını fazla uygun fiyatlara verdikleri bir organizasyon. aynı zamanda organizasyonun içerisinde bedava tamir bakım atölyemiz var. Temizlenmesini istediğiniz ürünlerinizi hiçbir aidat ödemeden burada tamir bakım yaptırabilirsiniz. Pazar günü özellikle akşam 20.00’e dek burada olacağız. Her bütçeye yerinde mahsul var. Gümüş ve güya değerli taşları da ziyaretçiler bulabilirler. Ürünlerin tamamı sertifikalıdır. Vatandaşların alacağı her mahsul garantilidir” dedi.

Gül Vahşi