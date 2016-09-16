Mucur'a yeni devlet hastanesi yapımı

KIRŞEHİR (AA) – Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, yeni devlet hastanesi için arazi tahsisi yapıldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut devlet hastanesinin yerine yenisinin yapılması için 6 bin metrekarelik araziyi tahsis ettiklerini ifade etti.

Ankara-Kayseri karayolu güzergahında bulunan ilçenin daha kapsamlı bir hastaneye her zaman ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Mucur’a yapılması planlanan devlet hastanesi için 6 bin metrekare araziyi Mucur Belediyesi olarak tahsis etmenin sevincini yaşıyoruz. Geçen gün Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve Kırşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, Mucur’a ziyarete geldiklerinde, yeni yatırımları inceleme fırsatı bulduk. Ziyaret sırasında yeni devlet hastanesi için arazi taraması yaptık. Yeni hastanenin Ankara-Kayseri karayolunda belediyemize ait araziye yapılmasına karar kıldık. Araziyi tahsis ederek Mucur için yapılacak her yeni hizmetin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yeni hastanemiz şimdiden Mucur’a ve şehrimize hayırlı olsun.”