Mucur'a yeni hükumet konağı yapılacak

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Mucur ilçesine yeni hükumet konağı yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur’da arsa temin edildiğini ve hükümet konağının 3 bin 314 metrekare arsa üzerine 4 katlı olarak yapılacağını ifade etti.

Hükümet konağının Mucur ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Arslan, şunları kaydetti:

“Taban alanı bin 610 metrekare olacak şekilde planlanan hizmet binası, bodrum, zemin ve 2 kat olarak toplam da 4 katlı olması planlanmaktadır. Tüm katların inşaat alanı 5 bin 532 metrekare olacaktır. Yapımına başlanacak hükümet konağı içerisinde, nüfus, tapu, ilçe emniyet ve mal müdürlükleri, adliye, vakıf ve sosyal yardımlaşma, PTT, özel idare ve kaymakamlık birimleri bulunacak. Akıllı bina teknolojisi ile yapılması planlanan hizmet binasında, 30 araçlık kapalı otopark 24 araçlık açık otopark yapılması planlandı. Yapı tamamlandığında mevcut Emniyet Müdürlüğü ve PTT arsaları kent meydanına dahil edilerek park peyzajı yapılması planlanıyor.”