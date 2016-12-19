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Mucur'da trafik kazası: 3 yaralı

19 Aralık 2016 Pazartesi, 20:35

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KIRŞEHİR (AA) – Mucur ilçesinde, otomobil ile belediye halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kırıkkale yolunda seyreden Ö.Y’nin kullandığı 34 UV 9047 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Mucur Belediyesine ait 40 LD 097 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki O.Y ve A.O yaralandı. Ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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