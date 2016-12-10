Müezzinoğlu: 60 milyarlık kaybımız var

Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) göre ASKON Genel Merkezinde düzenlenen ‘Işçi-Işveren İlişkilerinde Güncel Koşul’ isimli panele hatip olarak katıldı. Panelde tavır yapan Bakan Müezzinoğlu programa katılan işadamlarına, emekçi ve işveren arasındaki aktüel durumla birlikte yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler aktardı. Panelin sonunda ise Bakan Müezzinoğlu, ASKON ve Merkezi Tatminkarlık Kurumu (MYK) arasındaki Ulusal Iş Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlanması işbirliği konusunda yapılan protokole imza attı.

“TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS ZENGİNLİĞİNİ İŞGÜCÜNE DÖNÜŞTÜRME NOKTASINDA YENİ TEDBİRLERE İHTİYACIMIZ VAR”

ASKON göre düzenlenen panel zarfında hitabe yapan Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Türkiye bir taraftan koskocoman bir zenginliği, bir taraftan da o zenginliği faal meslek gücüne şekil değiştirme konusunda yeni yeni tedbirlere ihtiyacı var. bir defa çok büyük bir zenginliğimiz her bir yaşta 1 milyon 250 bin gencimiz var, bu genç sayımız koskocoman bir potansiyel oluşturuyor. Bu potansiyelimizin çelimsiz halkaları nedir. Bunu kaliteli işgücüne dönüştürebilmektir. Bugünkü pozisyonuyla baktığımız zaman 16 ile 24 yaş arasındaki 10 yaşta yer alan işgücümüzü yüzde 10 daha kaliteli hale getirdiğimiz süre Türkiye fazla farklı devrimi, fazla değişimi ve dönüşümü, kabuk kırılmasını başarabilecek zinde bir potansiyeli var” dedi

“KAYIT DIŞINDAN DOLAYI YAKLAŞIK 60 MİLYARLIK BİR KAYBIMIZ VAR”

Egzersiz hayatında yer alan tescil dışı çalışanlarla ilgili mücadelenin süreceğini bildiren Bakan Müezzinoğlu, “14 yıllık işlem içerisinde kayıt dışılığı yüzde 52’lerden yüzde 33’lere indirmiş bir iktidarımız var. Fakat baktığımız süre demin daha 3’de 1 kayıt dışı var. Kayıt dışılığı bir puan düşürebilmeyi başardığımız zaman karşılığında 1.9 milyar yani takriben 2 milyarlık bir kayıt dışılığın tescil içine alınması yaklaşık 2 milyarlık bir kamu gelirine SGK veya adalet edilen vergiler ve bir de alıp da kayıt dışından alamadığımız bir kaybımızı telefi etmiş oluyoruz. Bu yaklaşık 3’te 1 olduğuna tarafından ve bu her puan takriben 2 milyar olduğuna tarafından, kayıt dışımızı yüzde 30 kabul ediyorsak yaklaşık 60 milyarlık bir kaybımız var. sonuç olarak tescil dışıyla olan mücadelemizi çok daha dinç ve daha devingen vermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“ŞUANDA ÇALIŞANLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İ KIDEM TAZMİNATINDAN İSTİFADE EDEMİYOR”

Kıdem tazminatının önemine değinen Bakan Müezzinoğlu, “Bugün için kıdem tazminatı fonu bizim meslek dünyamızla ilgili işverenle-işçi arasında huzurun güvenin fazla daha iyi noktaya gelebilmesi namına kayda değer. Hakların işverende veya hakların sendika göre korunduğu bir yapıdan ziyade hakların hukuki olarak hukukunun kurulduğu ve onun güvende olduğu adrese toplanmasından yarar var. Şuanda çalışanlarımızın takriben yüzde 80’i kıdem tazminatından istifade edemiyor. Çalışanların kıdem tazminatından istifade edemediği, haklarının kaybolduğu, hakların buharlaştığı bir sürecine müsaade etmek dürüst yok, hakkaniyetli yok” ifadelerini kullandı.

“MİLLETÇE YAPILAN BİR MILLI DURUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra dolarlarını bozdurarak TL’ye destek veren vatandaşlara teşekkür eden Bakan Müezzinoğlu, “Bu millet mücadeleyi fazla yönü olan olarak başarabilen bir millettir. Döviz üzerinden, dolar üzerinden bambaşka spekülasyonları oluşturarak ülke ekonomisini ve milletin milli menfaatlerini zedeleyecek kapalı kapılar peşinde alınan kararları karışıklığa itmek açısından bu milletin kayda değer bir feraseti var. Bu feraseti gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ben fazla teşekkür ediyorum. Ben inanıyorumki kapalı kapılar ardındaki yapılan oyunları, bazen kredi notuyla, bazen de döviz ve dolar üzerinde yapılan bazı spekülatif hareketlere karşı milletçe yapılan bir milli duruştur. Bu milli duruşa imkanı olan ve birikimi olan tüm vatandaşlarımızda destek veriyor vermeye de devam edecektir. Ben de milletimize fazla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.