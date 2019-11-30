Müftülüklerden akşam Kur'an kursları hizmeti

ANKARA (AA) – Beypazarı ve Nallıhan müftülükleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal proje çalışması kapsamında camilerde Kur'an kursu açarak, vatandaşların akşamları da Kur'an öğrenmesini temin etme yolunda önemli bir adım attı.

Beypazarı Müftülüğü bu kapsamda Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde bulunan caminin alt katında yetişkinlere yönelik Kur’an kursu açtı.

Öte yandan Nallıhan Müftülüğü de Çayırhan Mahallesi Aşağı Site Camisinde yine yetişkinlere yönelik Kur’an öğrenme ve okuma kursu açtı.

Cami imamı ve kurs öğreticisi Bahattin Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal projesi kapsamında kurslar açarak, yetişkinlere Kur’an öğrettiklerini söyledi.

Kursiyerlerden Yılmaz Kaya, ise açılan kurslardan oldukça memnun kaldıklarını, az bildikleri Kur'an okumasını burada iyice ilerlettiklerini, bunun yanında birçok temel dini konuları öğrenme ve tekrar etme fırsatı bulduklarını söyledi.