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Muğla 4,2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye takriben, saat 19.43’te merkez üssü Ula ilçesinde Kavakçalı Mahallesi olan yerin 5 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Ula Kaymakamı Ali Yılmaz.

15 Aralık 2016 Perşembe, 21:19

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye takriben, saat 19.43’te merkez üssü Ula ilçesinde Kavakçalı Mahallesi olan yerin 5 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, yer sarsıntısı sonrası merkez üssü Kavakçalı ve diğer mahallelerdeki muhtarlarla yaptıkları görüşmede herhangi bir can ve mülk kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Bekir Tosun

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