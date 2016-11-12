Muhammed Fatih Safitürkün cenaze namazını babası kıldırdı

Mardin’in Derik ilçesindeki saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün cenaze namazını babası Asım Safitürk kıldırdı. Acılı baba “Benim can parem hiç haberi yokken görevi başında şehit oldu” dedi.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Cenaze töreninde konuşan baba Asım Safitürk ise İslam Dünyası’nın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftihar ettiğini söyleyerek, “Bizi yoktan var eden, gök kubbesini direksiz tutturan yüce rabbimiz buyuruyor ki “Mutlaka siz benim için yaratıldınız fakat bana döneceksiniz” diyor. Bu dünyaya gönderilen ve sonunda ona gideceğiz. Onun için acılarımızı paylaşırken bu ayeti kerimeyi unutmuyoruz. Fazla muhterem, kendisiyle memleketimizin milletimizi, tüm İslam Âlemi kendisiyle iftihar eden, cümlenin medarı iftarı olan değerli kardeşim muhterem Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Onun destekçileri, Başbakanım, bakanlar, milletvekillerimiz ve sevenlerine Allah muvaffak eylesin. Vefat, haktır. Ama kendi evladını kaybeden bir vefat, yüreklerin parçalanması ifadesiyle ama yapabiliyorum. Hele bu yavrum yedinci çocuğumdur. Bir üniversite hayatında hiçbir sıkıntısıyla karşılaşmadım. Kendi görevine odaklanmış, hiçbir zorluk çıkartmamıştır. Öteki kardeşlerinin gönlüne taht kurmuştur. Böyle bir evladı kaybetmek kolay değildir. Adım atana Allah hac sevabı ihsan eylesin. Böyle bir evladı fakat küstah bir şekilde şehit edildi yavrum. Haklarınızı helal edin. Allah razı olsun” diye konuştu.

“Hunharca yavrumu şehit edenleri Allah’a havale ediyorum”

Elektrik, su parası ödemeyen, askerlik yapmayan, millete hıyanet edenleri Allah’a havale ettiğini söyleyen acılı baba, “Kıymetli Cumhurbaşkanımızdan fazla kez dinliyoruz. Allah dünyada kendisine zeval vermesin. Ahirette beraber olalım. Yağcılık yerine getirmek hiç âdetim yok. Konuşmalarında sıkça şunları buyurmuşlardır. Bayrağı, bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan, uğurunda ölen varsa vatandır. Bu vatanın ekmeğini yiyen, bu milletin vergisiyle ta meclislere dek gelen elektrik, su parası ödemeyen, askerlik yapmayan, bu millete hıyanet eden; evlatlarımızı şehit edenleri, yüce Rabbül Alemden hunharca yavrumu şehit edenleri Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

Cenaze namazının kılındığı alana akın eden binlerce vatandaş, son yolculuğunda şehit kaymakam Fatih Safitürk’ü yalnız bırakmadı. Camiye yoğunluktan giremeyenler, takriben 200 metre uzaklıktaki caddede saf tuttu. Cenaze namazının ardındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler şehidin tabutunu omuzladı Şehidin naaşı defnedilmek üzere tekbirler eşliğinde kabristana götürüldü.