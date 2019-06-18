Muhammed Mursi'nin vefatı

KONYA (AA) – Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Konya'da, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Mevlana Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak, slogan atıp tekbir getirdi.

Burada grup adına konuşan Mustafa Ekrem Doğan, Mursi'ye Allah'tan rahmet, İslam alemine başsağlığı diledi.

İslam'da iman ve cihadın önemine işaret eden Doğan, "Mısır'daki siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını, Sisi cuntasının uluslararası mahkemelerde yargılanmasını, Mursi'nin şehadetinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Cenaze namazına, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

– Karaman

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı pankartlar taşıdı.



Platform adına konuşan Karaman Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Yunus Özdemir, 2013'te darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi'nin kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarının kanla beslendiğini dile getirdi.

Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan Sisi'nin masum insanları acımasızca katlettiğini belirten Özdemir, yönetimin Mısır halkını baskı altına aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

– Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İmaret Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan namazı, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, kıldırdı.

Namazın ardından Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan Ahmet Ertürk, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu bildirdi.

Mursi'nin şehadetinin Mısır'daki zulmü bir kez daha gündeme getirdiğine dikkati çeken Ertürk, "Mursi’nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesi ve şehadeti bir kez daha göstermiştir ki Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, tüm sinmiş görüntüsüne rağmen şehitler vermeye ve hala ayakta olduğunu haykırmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından kalabalık tarafından tekbir getirilerek, sloganlar atıldı.

– Aksaray

Hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Aksaray’da vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

AK Parti İl Teşkilatı, Aksaray Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami'de toplanan kalabalık, öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılıp, Mursi için dua etti.

Daha sonra toplanan kalabalık, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak, slogan atıp tekbir getirdi.