Muharrem ayı

SİVAS (AA) – Sağlık-Sen Sivas Şubesi, vatandaşlara aşure dağıttı.

Hükümet Meydanında gerçekleşen aşure dağıtımına, Sağlık-Sen Sivas Şubesi Başkanı Efe Zileli, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu günlerin birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için önemli günler olduğunu belirten Zileli, “Kırgınlıklar ve dargınlıkların kaldırılması adına bu gün burada aşure dağıtıyoruz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini işte bu ruhla geri çevirdik. O ruh aynen aşure içerisinde bulunan çeşitli yiyeceklerin tadları, kokuları, renkleri ile bir araya gelerek ahenk oluşturdukları biliyoruz.” dedi.

Daha sonra Zileli ve sendika üyeleri getirdikleri aşureyi vatandaşlara ikram etti.