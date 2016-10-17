KONYA (AA) – Konya Şehit Aileleri Derneği tarafından muharrem ayı nedeniyle şehit aileleri ve vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Dernek Başkanı Recep Pekdemir, dernek binası önünde düzenlenen aşure etkinliğinde, muharrem ayının bütün İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 10 yıldır geleneksel olarak muharrem ayında aşure dağıttıklarını belirten Pekdemir, “Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Burada birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. O yüzden biz birlik olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz.” diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsniye Erdoğan, Muhammed Uğur Kaleli, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.