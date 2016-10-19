SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Şehit Özgür Gencer Kız İmam Hatip Lisesi’nde aşure dağıtıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, lisedeki aşure dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ülkenin 15 Temmuz’da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Pektaş, “Bizim tek vatanımız, tek bayrağımız, tek devletimiz ve tek milletimiz var.” dedi.

Meslek dersleri öğretmeni Halil İbrahim Yıldırım ise, Muharrem ayının önemine değindi, şehitler için dua etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, öğrencilere aşure dağıttı.