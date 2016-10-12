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Muharrem ayı etkinlikleri

12 Ekim 2016 Çarşamba, 15:20
Muharrem ayı etkinlikleri

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SİVAS (AA) – Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılayı Sivas Şubesi tarafından aşure dağıtıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Türk Kızılayı’nın ülkenin milli kuruluşu olduğunu belirten Gül, “Kızılay, her olayda olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de bütün ekibiyle, donanımıyla hizmet etti. Bugün de bu hayırlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Türk Kızılayı Sivas Şubesi Başkanı Mustafa Sarılar ise programa katılanlara teşekkür ederek, İslam aleminin muharrem ayını kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikram etti.

Kızılay Muharrem Ayı Sivas

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