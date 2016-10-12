Muharrem ayı etkinlikleri

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde muharrem ayı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Akif Pektaş, Şarkışla İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ülkenin 15 Temmuz’da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Pektaş, “Bizim tek vatanımız, tek bayrağımız, tek devletimiz ve tek milletimiz var. Yarın bir gün Allah muhafaza, yine 15 Temmuz kalkışması gibi bazı yezitler ortaya çıktığında, işte sizler, tankların önüne çıkacak, kurşunları göğsünde durduracak asımın neslisiniz.” dedi.

İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Yurt ise programa katılanlara teşekkür etti.

Programda, İstanbul’daki bir vakıf tarafından okula hediye edilen 70X50 ebadında ve 25 kilo ağırlığındaki Kur’an-ı Kerim öğrenciler için sergilendi.

Yapılan konuşmaların ardından, okul aile birliği tarafından hazırlanan aşure öğrencilere dağıtıldı.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Pınar ve okul müdürleri katıldı.