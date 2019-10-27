“Muhasebeciler Hatıra Ormanı'na” çam fidanı dikildi
SİVAS (AA) – Sivas'ta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Nuri Demirağ Havalimanı yolu güzergahında bulunan "Muhasebeciler Hatıra Ormanı"na çam fidanı dikti.
Meslektaşlarıyla çam fidanı diken Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Binay, yaptığı açıklamada, "Fidan dikmek toplumlara huzur ve mutluluk getirir. Her yıl milyonlarca metreküp verimli topraklar yeterince fidan dikilmediği için erozyon nedeniyle nehirlerden denizlere dökülüyor." dedi.
Binay, "Her yıl belli sayıda fidan dikmeyi devlet politikası haline getirmemiz gerekir. Ülke çapında yeterince yeşil alanlara sahip olmak için fidan dikme konusu şehirde veya köyde sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir parçası haline getirilmelidir." diye konuştu.
Hatıra ormanına her yıl çam fidanı dikeceklerini aktaran Binay, fidanların bakımını da yapacaklarını ifade etti.
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“Muhasebeciler Hatıra Ormanı'na” çam fidanı dikildi
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