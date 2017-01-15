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15 Ocak 2017 Pazar

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Muhasebecilere seminer

15 Ocak 2017 Pazar, 10:15

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) tarafından üyelerine yönelik eğitim semineri verildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, seminere konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Yıldız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adnan Çakı katıldı.

Seminerin açış konuşmasını, ESMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eröksüz yaptı.

Eröksüz, ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Üretkenlik kazanımlarının gerilemekte olduğunu ifade eden Eröksüz, dışa bağımlı bir ekonomide, ne döviz piyasalarında ne de sosyal ve hukuk alanlarında dengenin veya istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

eskişehir Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ESMMMO

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