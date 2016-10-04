Muhtarlardan Beypazarı Belediyesine ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde mahalle muhtarlarından oluşan bir grup, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Alaettin Özdoğan ve Belediye Sosyal İşler Müdürü İsmail Kayabaşı’nı ziyaret ederek sıkıntılarını anlattı.

Özdoğan, kömür yardımlarının başlatıldığını belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Tüm muhtarların taleplerinin karşılanacağını belirten Özdoğan, “Çalışmalar plan, program dahilinde yapılıyor. Muhtarların taleplerini aldık. Sosyal İşler Müdürümüz burada. Mahallelerde belirlediğiniz fakirlere sıcak yemek servisi yapıyoruz. Kimseyi aç, açık bırakmıyoruz.” diye konuştu.

Kayabaşı da çok yönlü çalışma içinde olduklarını aktardı.

Kayabaşı, mahallelerde belirlenen muhtaç ailelerden 400 kişiye günlük sıcak yemek servisi yaptıklarını dile getirerek, çok sayıda kişiye de evde bakım ve temizlik hizmeti sunduklarını kaydetti.