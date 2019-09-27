Muhtarlardan Çubukspor'a destek

ANKARA (AA) – Çubuk Muhtarlar Derneği, Çubukspor'a destek amacıyla toplu kombine bilet alarak, mahallelerde dağıtacak.

Çubukspor Başkanı Lokman Kılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan'ı ziyaret ederek destek istedi.

Çubukspor'un lige çok iyi başladığını dile getiren Kılıç, ilçede 7'den 77'ye herkesi kulübe destek olmaya çağırdı.

Muhtarların maddi manevi anlamda her zaman Çubukspor'un yanında olduğunu görmek istediklerini vurgulayan Kılıç, "Stadımızda maçlarımızı ortalama 4-5 bin kişiye oynuyoruz. Bizim için önemli olan statta muhtarlarımızı da görmektir. Muhtarlarımızın bizlere her zaman destek vermesini istiyoruz. Şimdi de sayın başkanın önderliğinde muhtarlarımızdan kombine sözü aldık. Bu kombineleri alan muhtarlarımız mahallelerinde dağıtacaklar." dedi.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ise ilçedeki tüm mahalle muhtarlarının kulübe tam destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Şan, Ankara futbol tarihinde önemli başarılara imza atan Çubukspor'un kentin tüm yurda tanıtılmasında büyük katkı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Takımımız kazandığında tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın morali yükseliyor. Mahallelerimize bir canlılık geliyor. İnanmazsınız ama ilçede ticarette bile bir canlılık oluyor. Gerek ilçede gerekse de ilçe dışı programlarımızda Çubukspor'un o haftaki performansı gündemimizi belirliyor. Bu takımın en büyük gücü taraftarıdır. Hedeflerimiz büyük, inşallah takımda bu noktada gücünü gösterir. Tribünlerimiz zaten tıklım tıklım doluyor ama daha çok ailelerin de maçlara gelmesini istiyoruz. Bu gücümüzle potansiyelimizle çok büyük başarılara ulaşabiliriz. Biz Çubuklu muhtarlar olarak 'o sene bu sene' diyoruz ve şampiyonluk hedefinde takımımıza tam destek sözü veriyoruz."

Şan, 84 mahalle muhtarının tümünün kombine alarak kampanyaya destek verdiğini sözlerine ekledi.