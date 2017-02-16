Muhtarlardan kan bağışı kampanyasına destek

YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde muhtarlar, Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına destek veriyor.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Veli Turhan, muhtarlarla aldıkları kararla, her köy muhtarının beraberinde getirdiği üç vatandaş ile birlikte kan bağışında bulunacağını söyledi.

Kızılayın çok büyük hizmetleri olduğunu belirten Turhan, “Türkiye’de Kızılay çok büyük ve çok yoğun çalışma yapmaktadır. Bizler de muhtarlar derneği olarak köy muhtarlarımızla birlikte, kan bağışı kampanyasına destek veriyoruz. Her köy muhtarımızın beraberinde köyden getirdiği üç vatandaş ile kan bağışında bulunarak kampanyaya destek olmak istiyoruz.” dedi.

Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi doktoru Tuba Ceylan da il ve ilçelerde üç ayda bir kan bağış kampanyası düzenlediklerini ifade ederek, Yerköy’de de kan bağışı kampanyası başlattıklarını ve pazartesi gününe kadar kampanyanın süreceğini belirtti.

Dr. Ceylan, muhtarlar derneğinin göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı Dernek Başkanı Turhan ve muhtarlara teşekkür etti.