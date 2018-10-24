Muhtarlardan Kaymakam Altınpınar'a ziyaret

YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesi merkez mahalleleri muhtarları, Kaymakam Mustafa Altınpınar'ı makamında ziyaret ederek sorunlarını dile getirdi.

Kaymakam Altınpınar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Muhtarlar halkımızın içinde bulunan sesimiz, kulağımızdır. Kaymakamlığımızın kapısı onlara ve halkımıza her zaman açıktır." dedi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Murat Ekim de, yapılan ziyarette hem sohbet edip, hem de yaşadıkları sorunları dile getirdiklerini belirtti.