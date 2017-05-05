“Mülazım Mehmet Çavuş” tiyatro gösterisi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Çananakkale gazisi Mehmet Çavuş’un hayat hikayesinin anlatıldığı “Mülazım Mehmet Çavuş” tiyatro gösterisini izledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentürk, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Çiçekdağı ilçesi ziyaretine gitti. Şentürk, Çiçekdağı ilçesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda düzenlenen ve öğrenciler tarafından oynanan Mülazım Mehmet Çavuş Tiyatrosu gösterisine ve ardından gerçekleştirilen Çiçekdağı ortaokullararası Büyük İslam İlmihali Bilgi-Kültür Yarışması’na katıldı. Vali Şentürk, öğrenciler tarafından sahnelenen ‘Mülazım Mehmet Çavuş’ adlı tiyatroyu beğeniyle izlediklerini belirtti.

Öğrenciler tarafından Mehmet Çavuş’un hatırlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, “Mehmet Çavuş’u ve bütün Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Öğrencilerimizin tiyatro gösterisinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasını kazananları da kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Şentürk, bilgi yarışmasında başarılı olan öğrencileri altınla ödüllendirdi. Programlara, Çiçekdağı Kaymakamı Ömer Faruk Duman, İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.