Multinet Up 2020'de yatırımlarına hız verecek

İSTANBUL(AA) – Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, "200 binin üzerinde kuruma ve 2 milyon kart kullanıcısına dokunan ekosistemimizde üç ana faaliyet alanımız var.2020’de büyük zincir gruplarla yapacağımız anlaşmalarla Çinli turistlerin daha fazla noktada harcama yapabilmesini sağlayacağız" dedi,

Multinet Up CEO'su Şener, yirminci yılını tamamlayan şirketin, yemek kartı şirketinden Türkiye’nin en büyük fintech grubuna dönüşüm hikayesini anlattı.

Şener, basın buluşmasında yaptığı açıklamada, 2013’te başlayan dönüşümle birlikte Multinet Up’ın, her sene genişleyen büyük bir ekosistemin yöneticisi haline geldiğini ifade ederek, "200 binin üzerinde kuruma ve 2 milyon kart kullanıcısına dokunan ekosistemimizde üç ana faaliyet alanımız var. Çalışanlara bağlı giderler yönetiminde; yemek kartı, akaryakıt, esnek yan haklar, ödüllendirme, seyahat, konaklama ve araç kiralama çözümlerini sunuyoruz. Çalışanlara bağlı olmayan giderler yönetiminde toplu satın alma gücümüz ile KOBİ ve mikro işletmelerin hemen hemen tüm operasyonel giderlerini yönetmelerini sağlıyoruz. Üçüncü olarak ise; Türkiye’nin ilk ön ödemeli kartını çıkaran ininal, işletmelere sanal ödeme altyapısı sunan iPara şirketlerimizle de finansal servisler alanında faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Şener, " Tüm bu alanlardaki paydaşlarımızın birbirleri ile ticaret yapmasını ve karşılıklı değer yaratmasını önemsiyoruz. 2012 yılında yatırımlarımızı teknoloji ve dijitalleşmeye yönlendirerek IT birimimizi güçlendirdik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016’da IT birimimizi iştirakimiz haline getirdik ve teknoloji şirketimiz inventiv’i kurduk. inventiv, bugün kartlı / kartsız ödeme yönetimi, siber güvenlik, mobil ödeme ve mobil uygulama çözümleri olmak üzere üç alanda faaliyet gösteriyor. İnventiv sadece Multinet Up grubuna hizmet vermiyor, yurtdışına teknolojik servislerini de ihraç ediyor. Bu ihracatın yanı sıra Multinet Up olarak çalışana bağlı olmayan giderler yönetimi iş modelimizi iştiraki olduğumuz Fransız Up Group’un faaliyet alanına dahil etmiş bulunuyoruz."

Öncelikle kendi dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek birçok farklı sektörden paydaşın dijitalleşmesine katkı sunduklarını kaydeden Şener şunları söyledi:

"Müşterilerimizin yaşam döngüsünü tamamen dijitalleştirdik. Müşterilerimiz online sözleşme yapıyor, tüm operasyonel işlemlerini self servis platformlarımız üzerinden gerçekleştiriyor ve rapor alabiliyorlar. Kart kullanıcılarımız mobil cüzdanımız MultiPay ile mobil ödeme yapabiliyor ve tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Üye iş yerlerimiz, sadakat sistemimiz üzerinden kendi kampanyalarını oluşturabiliyor, m-POS çözümümüz MultiPOS ile ödemelerini cep telefonlarından alabiliyorlar. Eşyaların, insanların, süreçlerin dijital olarak bağlandığı günümüzde farkında olarak veya olmayarak çeşitli ekosistemlerde yer alıyoruz. Ödeme dünyasında rol alan bir oyuncu olarak BKM Fintech Ekosistem Haritası’nda özel bir yerde bulunuyoruz. Bu haritada 3 yıldır banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirketiz."

– Alipay Multinet Up'ı tercih etti

Alipay’in, Türkiye’de tek fintech ortağı olarak ininal ve Multinet Up’ı tercih ettiğini hatırlatan Şener, "“5 şehirde pilot uygulama başlattık. Çinli turistler bugün Kapadokya’da balona binerken ödemelerini Alipay ile yapabiliyorlar. Multinet Up’ın anlaşmalı üye iş yerlerinde, Dorak Holding noktalarında Alipay’i kullanarak QR kodla ödeme yapmasını sağlıyoruz. Alipay’in kullanıldığı üye iş yerlerimizin sayısı 300’e yaklaştı ve hızla artıyor. Tüketicinin ödeme alışkanlıkları dijitale doğru evrilirken nakit kullanımının giderek azaldığını, QR kod ile ödemenin, sanal cüzdanların, ön ödemeli kartların yaygınlaştığını görüyoruz.

Dünya devi Alipay’in Türkiye’de fintech iş ortağı olarak ininal ve Multinet Up’ı tercih etmesi bizim için önemli bir kazanım ve hem teknolojik gücümüzün hem de yaygın üye iş yeri ağımızın somut bir göstergesi. 2020’de büyük zincir gruplarla yapacağımız anlaşmalarla Çinli turistlerin daha fazla noktada harcama yapabilmesini sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Startsupwatch’un verilerine göre Türkiye ekonomisinin yüzde 99,7’sinin KOBİ’ler üzerinden geçtiğine dikkati çeken Şener, “KOBİ’lerin ihtiyaçları bizim için en öncelikli alan. MultiAvantaj çözümümüz ile KOBİ ve mikro işletmelerin toplu satın alma gücümüzden yararlandırarak neredeyse tüm operasyonel giderlerini yönetmelerini sağlıyoruz. Bu aslında bir nevi Kobi Destek Programı. Bu destek programından faydalanan işletme sayısının olabildiğince genişlemesi için ortaklıklar kuruyoruz, iş birlikleri yapıyoruz. 26 bin eczanenin bağlı olduğu olan Türkiye Eczacılar Birliği için hayata geçirdiğimiz ortak satın alma platformu bunun tam bir örneği. İster kurumsal müşterimiz olsun ister üye iş yerimiz olsun küçük, büyük tüm işletmeler sunduğumuz toplu satın alma gücümüzden yararlanabilirler.” açıklamasında bulundu.

Ekosistemlerini her geçen gün yeni iş birlikleri ile zenginleştirdiklerini söyleyen Şener," "Paydaşlarımızın ihtiyaçları zaman içinde farklılaştıkça güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde geliştirdiğimiz çözümlerimiz de çeşitlendi. Dönüşüme başladığımız yıllarda yemek kartı işlem hacmimiz toplam hacmimizin yüzde 90’larında iken, sunduğumuz hizmet çeşitliliği ve finansal servisler dünyasındaki ininal ve iPara yatırımlarımız ile bugün iş hacmimizin yüzde 50’sini yemek kartı oluşturuyor.” diyerek sözlerini tamamladı.