Atatürk Havalimanı’nda dün piste giren bir köpek nedeniyle 4 uçağın pisti pas geçmesinin ardından, o anların ses kayıtları ortaya çıktı. Pas geçen bir uçağın pilotu ile hava trafik kontrolörü arasında geçen acayip konuşmalar ortaya çıktı.

Telsiz konuşmasında, hava trafik kontrolörü bir pilota, “Köpek şu lahza içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin, indirmeye çalışacağız” anonsunda bulundu. Pilot ise “Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı doğrudan doğruya diverd edeceğim aksi takdirde” cevabını verdi.

Tuncer Cengiz

