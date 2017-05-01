‘Murat 124’ tutkunları kan bağışına konvoyla geldi

Kızılay ile irtibata geçen Murat 124 tutkunları, Milas-Bodrum karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna konvoy halinde geldiler. Muğla bölgesinde yer alan onlarca murat 124 tutkunu Kızılay’a kan bağışında bulunarak misal bir davranışa imza attı. “1 Kan 3 Can” sloganıyla hareket eden Murat 124 tutkunları havalı kornaları ve modifiye edilmiş araçlarıyla konvoy halinde kan bağışının alındığı bölgeye geldi.

Aileleriyle birlikte kampanyaya katılan bir Türk klasiği Murat 124 tutkunları gerekli kontrollerden sonra kan bağışında bulundular.

Faaliyet hakkında konuşan Grup Sorumlusu İbrahim Çelik, “Kızılay ile bir mülâkat yaptık. Kan bağışlarının bu kış azıcık eksik olduğunu, kan sayılarının düştüğünü söyledi. Bizde bir araba grubu olarak dedik ki, bizimde bir faydamız olsun. Üyelerimizle görüştük sağ olsunlar hiçbiri bizi kırmadı. Böyle güzel bir faaliyet yapalım dedik. Dedik, 1 kan 3 candır, hayat kurtarmak senin kanında var adıyla adım attık” dedi.

Bu manalı davranışa imza atan Murat 124 sevdalılarına Kızılay yetkilileri kadar plaket verildi.

Eren Ayhan

