Murat 124 tutkunlarının Kızılcahamam kampı

ANKARA (AA) – 22 bin üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Grubu ve Ankara Anadol Kulübü'nün iki gün sürecek Kızılcahamam kampı dün başladı.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler Odası tarafından bir otelin desteğiyle misafir edilen Murat 124 sevdalıları, rengarenk araçları ile iki günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'na araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kızılcahamam'a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etmeye başladı.

Murat 124 Sevdası Grubu Başkanı Ali Demir, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan'a, Çam Otel'e, Kızılcahamam Belediyesine ve ilçe halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da "İlçemiz için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızdan mutluyum." diye konuştu.

Kampın kapanışı dolayısıyla bugün saat 12.00'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlenecek.