Murat 124 tutkunlarının Kızılcahamam'daki kampı sona erdi
ANKARA (AA) – 22 bin üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Grubu ve Ankara Anadol Kulübü'nün iki gün süren "Kızılcahamam Yaza Veda Kampı" sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler Odası tarafından bir otelin desteğiyle misafir edilen Murat 124 sevdalıları, rengarenk araçlarıyla geldikleri Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda görsel şölen oluşturdu. Kızılcahamam'a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etti.
Murat 124 Sevdası Grubu Başkanı Ali Demir, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleriyle Kızılcahamam'da 2 günlük kampta bir araya geldiklerini belirtti.
Demir tarafından desteklerinden dolayı Acar'a plaket takdim edildi.
Ardından "en tecrübeli Murat 124", "en şanslı Murat 124", "en sempatik Anadol" ve "en uzak yerden gelen araç" sahiplerine kupa ve plaket takdim edildi.
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