Murat Çetiner, Muş Vakfı’nda öğrencilerle bir araya geldi

Muş Vakfı’nın davetlisi olarak öğrencilerle buluşan İstanbul Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner, insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların temel ihtiyacının eğitim olduğunu ifade etti.

Muş Vakfı’nın eğitim konusunda çok önemli bir misyonu üstlendiklerini belirten Çetiner, imkanlar dahilinde her zaman Muş Vakfı’nın yanında olacaklarını belirtti. Çalışkan ve dürüst olunduğu zaman, mutlak başarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Çetiner, “Hiç bir sorun sizi yılgınlığa sevk etmesin, azimli ve kararlı olun. Sizleri kötü yollara sevk etmek için, bazı kötü niyetliler çeşitli tuzaklar kurabilir, bu asla sizi ümitsizliğe sevk etmesin, tuzağa düşmeyin ve samimi duruşunuzu bozmayın. Hayatınızda herkese imkânlarız dahilinde iyilik yapın, kimseye kötülük yapmayın ne zaman bir ihtiyacınız olursa bana gelebilirsiniz. Sultan Alparslan diyarı, Laleler şehri Muş’a karşı ayrı bir gönül bağım var. Şırnak’ta görev yaptığım dönemde kendisi de Muş’lu olan Şırnak Valimiz şuanki Kahramanmaraş Valimiz Sayın Vahdettin Özkan şahsıma en zor dönemlerde sahip çıkmıştır, üzerimizde büyük emeği vardır yine Muş’lu olan bir başka valimiz Sayın Kerem Al’ın da üzerimizde hakkı vardır, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum, Muş ile ilgili bir konu olduğu zaman elimizden geldiğince mutlaka desteklemişimdir, desteklemeye de devam edeceğim “ diyerek sözlerini tamamladı.

“Murat Çetiner çok önemli bir bürokrat”

Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin ise “Murat Çetiner emniyet müdürümüz çok sevdiğimiz değer verdiğimiz bir emniyet müdürümüz. Kendisini Şırnak’ta görev yaptığı dönemden bu yana tanıyoruz. Kendisi geçtiğimiz aylarda Muş’lu TEOG şampiyonlarını ‘Yedi Şehirden Yedi Tepeli Şehre’ projesi kapsamında İstanbul’da misafir ettiler kendileri ile yakından ilgilendi. Bu durumdan dolayı kendisine çok minnettarız. Bu akşamda kendisini daha yakından tanımak ve burs verdiğimiz Muşlu talebelerimizi kendisi ile tanıştırmak istedik. Talebelerimiz çok memnun oldular ilerideki dönemlerde değerli müdürümüzü tekrardan ağırlayacağız” diye konuştu.

Muş Vakfı Genel Sekreteri Şemsettin Memiş de “Murat Çetiner gibi değerli birinin öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi bizler içinde sürpriz oldu. Murat Bey çok deneyimli bir müdürümüz, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimize aktardı. Zaten bizim Muş Vakfı olarak öğrencilerimize esas vermek istediğimiz olayda bu çünkü çoğu Anadolu’dan ilk defa çıkıyor ve büyük bir metropole geliyorlar. Burada karşılarına çıkacak olan olumsuzluklar maalesef çok fazla. Bizler de Murat Çetiner gibi önemli değerlerimizi vakfımızda ağırlayarak öğrencilerimizi bir çok önemli konuda bilgilendirmeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Muş Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nihat Al ise “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner’in bizleri ziyaret etmesi bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz ile tecrübelerini paylaşması çok güzel neticeler bıraktı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bu denli değerli müdürlerimizin çıkması ve tecrübelerini bizimle paylaşması son derce önemli bir olaydır. Tekrardan bizleri ziyaretlerinden dolayı değerli müdürümüz Murat Çetiner’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Günün anlam ve önemine binaen İstanbul Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner’e, Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin tarafından plaket takdim edildi.