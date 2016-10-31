Murat Sabuncu kimdir? (Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Murat Sabuncu, bu sabahleyin Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyon doğrultusunda gözaltına alındı. Can Dündar’ın istifasından sonra Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Murat Sabuncu ve Güray Öz gözaltına alınırken gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın evinde arama yapıldığı öğrenildi. Peki Murat Sabuncu kimdir?

MURAT SABUNCU KİMDİR?

Meslek hayatında Milliyet gazetesinin Ekonomi Servisi’ni yöneten Murat Sabuncu, Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye’nin Genel Yayınlama Yönetmenliği görevini üstlendi. Murat Sabuncu, SKY Türk 360 TMSF’ye devredilmeden önce önce haftalık ve jurnal programlar yaptı. OHAL devam ettiği sürece Türkiye’ye dönmeme kararı bölge Can Dündar’ın ayrılmasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayınlama Yönetmenliği görevine gazetenin Genel Yayınlama Koordinatörü olan Murat Sabuncu getirildi.