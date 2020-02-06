Murat Savcı, İzocam Genel Direktörü oldu

İSTANBUL (AA) – İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ Genel Direktörlük görevine Murat Savcı atandı.



İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1965 yılından bu yana yalıtım sektöründe faaliyet gösteren, 2006'dan beri Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren İzocam'ın Genel Direktörü Murat Savcı oldu.

1967 yılında Adana'da doğan Murat Savcı, 1985'te Tarsus Amerikan Koleji ve 1990'da İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Savcı, 1991-1994'te Almanya Dortmund Teknik Üniversitesi'nde inşaat ekonomisi ve hukuku konularında master yaptı ve aynı dönemde üniversitede inşaat fiziği alanında asistan olarak görev aldı.



1994 yılında Almanya'da iş hayatına başlayan Murat Savcı, 1994-2005'te çeşitli Alman şirketlerinde ve inşaat gruplarında proje müdürlüğü görevini üstlendi.



2005 yılında Türkiye'ye dönerek kurucusu olduğu inşaat şirketinde 2005-2007'de genel müdür olarak görev yapan Savcı, 2007-2012 döneminde Avusturya merkezli Baumit firmasının Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

2012-2019'da Koramic Yapı Kimyasalları AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Savcı, aynı dönemde Belçika merkezli global endüstri grubu Koramic Chemicals NV'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

2009-2017'de İZODER Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Murat Savcı, evli ve 1 çocuk babası.