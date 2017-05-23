Murat Yıldırım, YDÜ öğrencileri ile buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 3’te öğrenciler ile buluşan Murat Yıldırım, söyleşi sırasında, çektiği filmlerden, dizilerden ve sunmaya devam ettiği “Kim Milyoner Elde Etmek İster?” yarışması ile ilgili sorulara yanıt vererek, yaşamından özel bilgileri paylaştı.

Söyleşiye eşi İmane El Bani ile katılan Murat Şimşek, öğrenciler tarafından büyük heyecan ve yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Ünlü oyuncu, programındaki yoğunluğa karşın, birkaç saatliğine bile olsa şartları zorlayarak sevinç duyarak Yakın Doğu Üniversitesine geldiğini ifade etti.

Kim Milyoner Almak İster’ KKTC elemeleri Yakın Doğu Üniversitesinde yapıldı

Sunmaya devam ettiği “Kim Milyoner Elde Etmek İster?” yarışması hakkında bilgiler de aktaran Murat Şimşek, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkını da dahil etmek istedikleri için adada bulunduklarını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne öncelikle geldiğini dile getiren Murat Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesini yakından tanıdığını ve üniversitenin yüksek öğretime koyduğu üst seviye katkılardan farkında olan olduğunu vurguladı.

Söyleşi sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Iletişim Fakültesi Radyo, TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Ömer Faz kadar, Murat Yıldırım’a anı plaketi ibraz edildi.

öte yandan, dünyaca ünlü yarışma programı ‘Kim Milyoner Edinmek İster’ KKTC elemeleri de Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi