Muratlı'dan Meram Belediye Başkanı Toru'ya ziyaret

KONYA (AA) – Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda dünya rekoru kırarak ülkemize altın madalya kazandıran Meram Belediyesporlu halterci Nazmiye Muratlı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.

Toru, Nazmiye Muratlı ve diğer sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarıların büyük önem taşıdığını belirtti.

Nazmiye’nin ve diğer sporcuların elde ettiği başarıların ülkeye moral olduğunu kaydeden Toru, “Belediyemiz spor kulübünün sporcusu olan Nazmiye Muratlı’nın 2012 Paralimpik Oyunları’ndan sonra 2016’da altın madalya kazanarak tarihe geçmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Nazmiye Muratlı, başarısında kulübünün çok büyük payı olduğunu dile getirerek, “Bize her zaman büyük destek sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Fatma Toru’ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Fatma Toru, Milli Sporcu Nazmiye Muratlı’ya çiçek verdi.