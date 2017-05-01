Mürettebat sahili izlerken askerler güvertede silahlı nöbet bekledi

Rus Donanması’na ait 152 borda numaralı “Nikolay Filchenkov” isimli savaş gemisi saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru açıldı.

Geminin geçişi esnasında güvenlik önlemleri alınan savaş gemisine, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na alt gemi ve deniz polisi eşlik etti.

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güverteye çıkan mürettebatın sahili izlediği görüldü. Geminin diğer bölümlerinde ise eli silahlı bir grup askerin ise nöbet beklediği gözlendi. Karadeniz’den antre yapan gemi yaklaşık 1 buçuk saatte İstanbul Boğazından geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne dürüst açıldı.

Doğan Can Gözü Kara – Ufuk Kıvık

