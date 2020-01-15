MÜSİAD Ankara Şubesi Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını iş insanlarıyla masaya yatırdı

ANKARA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "İş insanlarımızla Taşkent'i, Semerkant'ı ve Buhara'yı büyükelçilik öncülüğünde ziyaret ederek hem oradaki tarihimizi yad etmek hem de ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Acar, MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen Özbekistan'ın yatırım imkanlarının anlatıldığı organizasyonda yaptığı konuşmada, her ay farklı ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelerek Türk iş insanlarının ihracatları ve yurt dışı yatırımlarını artırmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Bu kapsamda atacakları adımlara değinen Acar, "İş insanlarımızla Taşkent'i, Semerkant'ı ve Buhara'yı büyükelçilik öncülüğünde ziyaret ederek hem oradaki tarihimizi yad etmek hem de ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu toplantıları rutin olarak tekrarlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, Ankara'nın "bürokrasi şehri" olarak tanınmasına rağmen önemli bir sanayi kenti olduğuna dikkati çekti.

– "Yeni işlere imza atılsın"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Ekonomi diplomasisine ağırlık veriyoruz. Niyetim şu ki bugünkü ziyaretimizde olan iş insanlarını Özbekistan'a götürelim ve yeni işlere imza atılsın." ifadesini kullandı.

Azamhocayev, organizasyona katılan iş insanlarını büyükelçiliğe davet etti.