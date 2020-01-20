MÜSİAD, büyükelçileri “Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi”ne davet etti
ANKARA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi, Ekvador, Kolombiya, Brezilya, Guatemala ve Küba'nın büyükelçiliklerini ziyaret ederek, 20-22 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi"ne davet etti.
MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin ve beraberindeki heyet, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ve Brezilya Maslahatgüzarı Flavia Ribeiro Da Luz, Ekvador Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano ile bir araya geldi.
Güvercin, Gaziantep'te düzenlenecek organizasyon ve büyükelçilik ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Amerika kıtasındaki ekonomik ilişkilerin zayıf olduğu ülkelerle ticareti geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.
MÜSİAD olarak dünyanın 225 noktasında aktif çalıştıklarına dikkati çeken Güvercin, "Büyükelçiler ile Gaziantep'teki iş dünyasını bir araya getirerek, Amerika kıtasında yeni ekonomik iş birlikleri oluşturacağız. Ayrıca Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin katılımını sağlayarak ilerleyen zamanda bize katkı vermelerine yönelik buluşmalar da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Temasları 3 gün sürecek heyet, aralarında Meksika, Şili ve Arjantin'in de olduğu toplamda 15 ülkenin Ankara Büyükelçiliklerini ziyaret edecek.
Söz konusu zirvede istişare toplantıları yapılacak. Öte yandan, büyükelçilere Gaziantep'in ve bölgenin gastronomisi ile kültür zenginlikleri tanıtılacak. Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.
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