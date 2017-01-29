MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

KAYSERİ (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, “Neredeyse pazar alışverişlerini bile dövizle yapacak hale geldiysek kendimizi sorgulamalıyız. Bir başka olay, eğer riskimizi azaltmak istiyorsak, hangi para biriminden gelirimiz varsa o para biriminden borçlanacağız.” dedi.

Olpak, bir otelde düzenlenen MÜSİAD Kayseri Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2017’nin Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, birçok bakımdan acı verici fakat bir o kadar da öğretici olan 2016’nın geride kaldığını belirtti.

Zor bir yılın geride bırakıldığını ama ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmayacaklarını vurgulayan Olpak, “2016’da dünya üzerinde ‘düşük büyüme tuzağı’ konuşuluyor. Avrupa Birliği’nin, İngiltere’nin çıkışından sonra ne olacağı bilinmiyor. Amerika’da yeni başkanın her gün yeni bir icraatı var. Dünyanın fabrikası denen Çin’in büyüme hızı gittikçe düşüyor. Böyle bir süreç içerisinde 27 çeyrektir büyümüştük son çeyrekte bir küçülme yaşadık ama yine de 9 aylık büyümemize baktığımızda yüzde 2,2 büyüdük.” diye konuştu.

Olpak, gelirin hangi para birimindense giderin de o para biriminden yapılması gerektiğinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

“FED netice itibarıyla gücü elinde tutuyor. Biz edilgen vaziyetteyiz. Böyle bir süreç içerisinde içeriye baktığımızda elbette birtakım spekülasyonlar olduğunu da biliyoruz ama iş adamına sadece spekülasyonlardan bahsetmek yetmez. Sadece sabretmek de yetmez ama sabredeceğiz. Kendi para birimimize sahip çıkma başlığı, biliyorsunuz çok konuştuğumuz bir olay. Buna sahip çıkmanın iki ayağı var. Kendi aramızdaki ve yurtiçindeki alışverişleri kendi paramızla yapmak. Neredeyse pazar alışverişlerini bile dövizle yapacak hale geldiysek kendimizi sorgulamalıyız. Bir başka olay, eğer riskimizi azaltmak istiyorsak, hangi para biriminden gelirimiz varsa o para biriminden borçlanacağız.”

Üretmeye ve büyümeye devam etmek için vazifelerini sürdüreceklerinin altını çizen Olpak, “Yeni gündeme gelen 2 kredi derecelendirme kuruluşunun not indirimi. Birisi görünümü düşürdü, diğeri notu düşürdü. Bakın biz 2013’e kadar 3 kuruluşun en az 2’sinden ‘yatırım yapılabilir’ notu almamıştık. 2013’e kadar ülkemize gelen dış yatırımlar dahil yatırımların toplamına bakın, 2013-2016 toplamına bakın. Yatırımlar sadece bu derecelendirme kuruluşlarının notlarıyla gelmiyor. Bu noktada yapmamız gereken, soğukkanlı olacağız ve soğukkanlılığımızı kaybetmeyeceğiz. Üzerimize düşen görevleri onlar istedi diye değil, bu millete gereken nelerse yapmaya gayret edeceğiz. Varsa reformlamızı ve hükümetten taleplerimizi daha fazla istemeye devam edeceğiz. Onların yapacakları zaten belliydi. Şikayet etme durumunda değiliz. Bize düşen kendi vazifelerimizi, üretmeye ve büyümeye devam eden vazifelerimizi aksatmadan sürdürmek.” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çalışmaları ve cumhurbaşkanlığı sistemine değinen Olpak, referandumda halkın vereceği karara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlk defa bu konu gündeme geldiğinde henüz cumhurbaşkanı adaylarının ismi dahi ortada yokken demiştik ki ‘adı kuvvetler ayrılığı olan ama kurgusu ve uygulaması kuvvetler karmaşası olan bu sistem, en kısa zamanda düzeltilmelidir.’ Yapılmaya çalışılan bu. Meclis görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Bu süreçte iki şey yapmamız gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapacak. Bunu yaparken sükunet içerisinde inşallah bir kırgınlık olmadan yapacağız. Sonra da millet ne karar verirse hepimiz o karara elbette saygı göstereceğiz.”

Genel Kurul sonunda bazı üyelere Olpak tarafından rozetleri takılarak plaket verildi.