MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

– “(Dolarda yaşanan artış) Tamamen dış gelişmelerden kaynaklanan bu dalgalanma, kısa vadede maliyetlere yansıyor, ancak orta ve uzun vadede kurda istikrar sağlanacaktır”

KONYA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, dolardaki artışa ilişkin, “Tamamen dış gelişmelerden kaynaklanan bu dalgalanma, kısa vadede maliyetlere yansıyor, ancak orta ve uzun vadede kurda istikrar sağlanacaktır.” dedi.

Olpak, MÜSİAD Seydişehir Şubesi’nin açılışı için geldiği ilçede, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Nail Olpak, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD’ın 171 noktada binlerce üyeyi, on binlerce üye işletmeyi temsil ettiğini söyledi.

Dürüstçe ticaret yapmak isteyen iş adamlarını bir araya getirdiklerini ifade eden Olpak, “Yaşlandıkça gençleşiyoruz. Yoruldukça dinçleşiyoruz. Yarın, Melbourne açılışımız için Avustralya’ya uçacağız. Dönüş yolunda Japonya açılışımız için Tokyo’da olacağız. Devamında Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan, Gürcistan’daki ikinci noktamız Tiflis, Belçika, Hollanda’daki yeni noktamız Amsterdam, Fransa’daki yeni noktamız Strasbourg, Londra, Sudan ve Katar açılışlarımız bizi bekliyor.” diye konuştu.

Küresel ölçekteki bu gelişmenin, MÜSİAD’ın dünya çapında iş yapmanın ortak noktası olma vizyonunu gösteren önemli bir referansa dönüştüğünü aktaran Olpak, üyelerini bölgesel ve küresel fırsatlarla buluşturduklarını ve onlara yeni yatırım olanakları sunulduğunu dile getirdi.

Olpak, geçen hafta uluslararası ticaret fuarı MÜSİAD EXPO’nun 16’ncısını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu fuarda devlet adamlarını ve siyasetçileri, iş adamlarını ve girişimcileri, yatırımcıları ve temsilcileri buluşturduklarını vurguladı.

Önümüzdeki yıl Afrika’da fuar düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Olpak, bu tür organizasyonların Türkiye ekonomisinin gidişatıyla ilgili dünya kamuoyuna yansıtılan olumsuz haberlere cevap niteliği taşıdığını bildirdi.

Olpak, düzenledikleri organizasyonların dışında, kurdukları ticari ilişkilerle de Türkiye’nin uluslararası algısını yukarılara taşımaya imkan sağladıklarına dikkati çekerek, “Ülkemizin yumuşak gücünü teşkil eden bu önemli bağlantılar güçlendikçe, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda politika üreten siyasilerimizin de eli güçlenecektir. MÜSİAD olarak, bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz.” şeklinde konuştu.

– “2017 çok daha güzel ve verimli bir yıl olacak”

Türkiye ekonomisinin yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 3,9’luk büyüme oranıyla yüzde 3’lük küresel büyüme oranının üstünde bir performans gösterdiğini hatırlatan Olpak, üçüncü çeyrekte ise büyüme oranlarının biraz daha düşük geleceğini söyledi.

Olpak, bu yarışta şu anda ağırlıklarla koştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2016’da terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, kredi derecelendirme kuruluşlarının algı operasyonları ve kripto şebekenin tasfiyesi nedeniyle, özellikle ikinci yarıda, ekonomik bakımdan biraz yavaşlamıştık. Son günlerde bunlara bir de uluslararası piyasalardaki belirsizlik eklendi. Küresel bir güç olması nedeniyle ABD’de yaşanan gelişmeler, dünyanın bütün ülkelerini, gerek siyasi gerekse ekonomik bakımdan etkiliyor. Özellikle seçim sonrasında FED’in faiz artırım sürecini hızlandıracağına yönelik beklentiler, doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olurken Türk lirası da bundan olumsuz etkilendi. Tamamen dış gelişmelerden kaynaklanan bu dalgalanma, kısa vadede maliyetlere yansıyor, ancak orta ve uzun vadede kurda istikrar sağlanacaktır. İnşallah, 2017 çok daha güzel ve verimli bir yıl olacak.”