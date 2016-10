MÜSİAD Konya Şubesi tarihi ticareti canlandırdı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa sahip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişimini temsili olarak ortaya kurmak için düzenlenen “Mâzi’den Âti’ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü” programı MÜSİAD Konya Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’nda gerçekleştirildi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkan Vekili Veli Tekelioğlu, Basın Yayınlama Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri, basın mensupları ve fazla sayıda misafir katıldı. Katılımcılar, yapılan duanın ardındaki beygir ve develerden oluşan temsili ticaret kervanı ile 2,5 kilometre yol yürüyerek Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı’na ulaştı. Kervanı, Vali Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek ve üyeler karşıladı. sonra develerdeki yükler indirildi. Gerçekleştirilen kervan yürüyüşü ile birlikte ticaret geçmişine ışık tutmuş oldular.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Yıldırım, “Anadolu coğrafyasında hüküm süren Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ticareti daha iyi koşullar altında sürdürmek için o günün şartlarında manâlı çalışmalar yapmıştır. Bunların başında ise, ulaşım ve konaklama imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı ticaret kervanlarının konaklamaları ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için işlek ticaret yolları üzerine büyük hanlar ve kervansaraylar inşa etmişlerdir. İşlek ticaret yolları üzerinde yapılan kervansaraylarda yolcuların hayvanları ile birlikte üç gün parasız kalma ve vakfiyelerindeki tarifeye tarafından yemek yemek hakkı vardı. Yine Selçuklu Türkiye’si zihniyetine uygun şekilde kervansaraylara gelen Müslüman, Hristiyan, varlıklı, yoksul, bağımsızlık ve esir bütün konuklara aynı yemek verilmesi ve eşdeğer davranılması İslam dininin misafirperverliğe, ticarete ve hayırseverliğe verdiği ehemmiyeti de ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Ahilik geleneğine sahip Anadolu girişimcisi olarak bizler Ahilik kavramını, sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun karakter, hoş etik ve doğrulukla yoğrulduğu, yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve idareli omurgasını oluşturan bir örgütlenme şekli, toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültür olarak görüyoruz” dedi.

Anadolu’da Ahi Evran kadar temelleri atılan bu geleneğin, sanat ve iş yönüyle toplumun idareli yapısını hazırladığını ve ahlaki yönüyle de ticaret ahlakının niteliklerini belirlediğine değinen Başkan Şimşek, “Bilim, ahlak, zihin ve alıştırma prensiplerine dayanan Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca iki taraflı sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve hak bilincini taşıyan esnaf ve zanaatkârlar yetiştirmiştir. Ahi Evran, geleceği arayanlar için, geçmişte yakılan bir ışıktır. ‘Sanatınızı ilerletin ve yükseltin, birbirinize kardeş sevgisi ile bağlanın. Yolsuz işlere ve hırslara kapılmayın, gönül kırmayın, gereklilik sahiplerini ayırt etmeden, hizmet ve takviye elinizi uzatın’ nasihat ve ikazı, asırlar boyu Ahilik sosyal ve iş hayatına yöne vermiştir. Bu çerçevede bizlere düşen en önemli devir, günümüz ticaret hayatının temellerini yaratıcı tarihi değerlere, kültürlere ve miraslara sahip çıkılması ve bunların yaşatılmasıdır. Bu doğrultuda bizler de hem Sivil Toplum Kuruluşu olarak ayrıca de meslek dünyasının temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırlanmış olduğumuzu söz etmek istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve girişimcilerimiz ticaretle ilgili çoğu noktada sorun yaşamaktadır. Bilhassa günümüz ticaretinin önemli bir kısmı deniz aracılığıyla sağlanmaktadır. Şehrimizin denizlere uzaklığı ve liman bağlantısının bulunmaması Konyalı sanayicilerimiz için kayda değer bir eksikliktir. Şehrimizin bu eksikliği biran önce giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kervanın yönünün Konya’dan açık havada yapılan bir ihracat kervanını temsil ettiğinin altını çizen Başkan Yıldırım, “Bu kervanımızda Konya’mızın ürettiği değerleri temsilen sembolik yükler taşınmaktadır. MÜSİAD olarak ihracata verdiğimiz önemi temsilcilik etmesi açısından çok önemli olup, yüklerimizi indirdiğimiz Kervansarayımızda Konya’nın ihracatına koskocoman katkı maddesi sağlayacak olan Lojistik Merkezimizi temsilcilik etmektedir. Konya Lojistik Merkezi uzun yılları bulan çalışmalarımıza rağmen demin yapım aşamasına bir türlü geçememiştir. Bizler Lojistik Merkezin yapılmasını beklemeden develerimiz ve atlarımızla yüklerimizi Akdeniz’e indirmek için yola çıktık. Umuyorum oysa hükümetimiz Konya’mızın bu kayda değer projesine bir an önce eğilir ve yapımını tamamlar. Gerek ülke olarak, gerekse de şehir olarak 2023 hedeflerimize içten ilerlerken yaşadığımız bu sancılı sürecin bir an önce bitmesi en büyük arzumuzdur. 15 Temmuz’daki alçak girişimde bayrağımızın inmemesi, vatanımızın parçalanmaması, devletimizin yıkılmaması ve ezanlarımızın susmaması için canını bu yolda ortaya koyarak şehit düşen kahramanlarımızın adını yaşatmak amacıyla burada bir anı ormanı oluşturduk. Milli İrade Şehitleri Hatıra Ormanı’nda her bir şehidimiz için ayrı ayrı fidan dikimi yaptık. Bu fidanlara 240 şehidimizin isimlerini verdik. Bu çalışmayı yaparak vatan borcunu, canı ve kanıyla ödeyen kahraman şehitlerimize ahde vefamızı göstermeye çalıştık. Onlar için ne yapılsa azdır. Allah birliğimizi daim etsin, aziz milletimize ve ülkemize böyle karanlık geceleri bir daha yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

Konya’nın her zaman tarihine sahip çıktığını vurgulayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, “Kuruçeşme Kervansarayının restorasyonu yapılmadan önce yaklaşık olarak bir taş yığınıydı. Restorasyonun ardından çok güzel bir inşa olduğu ortaya çıktı. MÜSİAD Konya Şubesi de burayı aslına ve amacına uygun şekilde kullanarak tarihine ve geçmişine sahip çıkmıştır. öte yandan 15 Temmuz şehitleri ile ilgili olarak oluşturulan anı ormanı için Başkan Yıldırım’e ve idare heyeti üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programda son olarak kürsüye gelen Konya Valisi Yakup Canbolat ise, “Tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen toplumların, geleceğini içten hazırlama ve doğru yürüme şansları değil. Dolayısıyla kadim bir başkent olan Konya’mızda Selçuklu anlayışının, Selçuklu devlet geleneğinin ve Selçuklu uygarlık anlayışının toplumun her katmanına ve her ferdine yansıtmak zorundayız. Bu kapsamda da kervansarayın restorasyonu ve düzenlenen organizasyon son derece önemlidir. Konya’mız gerek tarımı, gerekse sanayisi ve gerekse de ticaretiyle ülkemizdeki ileri gelen kentlerin aralarında yer almaktadır. Bu ticareti ecdadımızdan nasıl devraldıysak modern çağda da ticaretin nasıl yapılması gerektiğini öğrenip ona göre uygulamalıyız” diye konuştu.