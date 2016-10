MÜSİAD Konya Şubesinde ekonomi güvenliği açısından 15 Temmuz anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi kadar düzenlenen “Ekonomi Güvenliği Açısından 15 Temmuz” konferansına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanlığı Birimi Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz katıldı.

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerinin katıldığı konferansın açılışında konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “15 Temmuz darbe girişiminde alçak terör örgütü cinayet ve alçakça kendi insanlarının üzerine en ağır silahlarla saldırmıştır. Bu darbe girişimi Allah’ın yardımıyla, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın kararlı ve inançlı liderliğiyle püskürtülmüştür. Darbe girişimi başarısız olunca öbür argümanlarla bitmiş saldırıya geçtiler. Ekonomi güvenliği son derece önemlidir. Halen 15 Temmuz’dan bu yana bir saldırı ve korkutma içerisindeyiz. Kredi derecelendirme kuruluşları göre açıklanan rakamlar herkes kadar iyi bilinmelidir ancak objektiflikten uzaktan ve siyasi değerlendirmeler içermektedir” dedi.

“Ekonomi Güvenliği Açısından 15 Temmuz’u” anlatan Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz ise, “28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe girişimi yeni değildir. Çünkü Batı, İslam Coğrafyasını idare etmek için hem İslam coğrafyasının kabul edeceği, ayrıca de kendilerinin yöneteceği bir lideri istemektedir. Bundan dolayı Batı dünyası üzerimize gelmektedir. Ancak Türk Milleti 15 Temmuz darbesine karşısında durarak dünyaya birçok şeyi göstermiştir. Bunlardan bir adam başına ise Türk halkının ekonomiye sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz Darbe girişimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Devletimiz kasıt alınmıştır. Bunu iyi ayırt etmemiz gerekmektedir. Bu mücadele sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel mücadelesi değildir, bu uğraş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varoluş mücadelesidir. Bu darbe girişimini unutmamalıyız, çünkü bu basit bir darbe girişimi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşın bir işgal girişimidir. Bu hainlerin esas amacı ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaktır. Dünya genelindeki darbe girişimlerini incelediğimizde, hepsi ekonomi üzerinden planlanmıştır. Maaşların ödenmediği, bankacılık sisteminin durdurulduğu, ticaretin engellendiği gibi ortamlar oluşturularak darbelere zemin hazırlanmıştır. Türkiye’de bunu denediler fakat başaramadılar. Misal verecek olursak yolculuk parkı olayları. Seyahat parkında amaçlanan Türkiye’nin 2002’den buyana elde ettiği ekonomik kazanımları en ince ayrıntısına kadar değil etmeye yönelikti. Ülkemizin seyahat parkı sürecinde 100 milyar dolar kaybı var. Hemen gerisinde 17-25 Aralık süreci. 17-25 Aralık’ta da 120 milyar dolar kaybımız oldu. Bu operasyonlarda kriz yaşanmadı. İşte Ülkemizin ekonomi güvenliği budur” dedi.

“Bundan sonraki dönemde ikinci büyük işlem ekonomi üzerinden gelecek”

15 Temmuz’da yalnızca bir terör örgütünün saldırısına maruz kalınmadığını ifade eden Yılmaz, “Bunu anlamamız gerekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları üstteki düzey temsilcileriyle yaptığımız toplantıda Türk Ekonomisindeki başarıyı anlayamadıklarını söylediler. Dünyanın krizde olduğu, Avrupa ekonomisinin battığı dönemde Türk ekonomisinin nasıl ayakta kaldığını merak ediyorlardı. Biz de onlara Türk halkının 2008 krizinde eşlerinin kolundaki bilezikleri bozdurarak ve arsalarını düşük fiyatlarla satarak senetlerini ödediğini ve kredisini kapattığını anlattık. Türkiye bu yüzden 2008 krizinden minimum etkilenen ülke olmuştur. Yetkililer, “İyi gidiyorsunuz, veriler ve rakamlar iyi görünüyor, herhangi bir anekdot indirimi laf konusu değildir” demişlerdi. Birkaç gün sonradan ise Moody’s, Türkiye Darbenin ekonomideki şokunu atlattığını açıkladı. Ancak Birleşik Milletler zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonradan Cuma günü apar topar bir anekdot indirimine gittiler. Suriye’de sahada, Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde ise masada kazandığımızı Moody’s’le çalmak istiyorlar. Öykü budur. Bundan sonraki dönemde ikinci büyük işlem ekonomi üzerinden gelecek. Kredi kuruluşları bugüne değin çoğu krizi varsayım bile edemedi. Hiçbir şey bilemiyorlar fakat Türkiye’ye not vermeye kalkıyorlar. Biz bu nesil açıklamalara haysiyet etmemeliyiz ve önümüze bakmalıyız. Moody’s in açıkladığı notun ekonomimize etkisi olmayacaktır. Her defasında Türkiye bunların foyasını ortaya çıkarıyor. Ekonomimizin güvenliğini varsayım bile edemediğimiz dek iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin yapısal hiçbir sorunu yoktur. Ekonomimizin aleyhinde karşıya kaldığı sorunlar ekonomi dışı etkenlerdir. Aşiretlerle ilgili tartışmaya değinecek olursak, Külliyede banka yöneticilerle yaptığımız toplantıda aşiretlerin borcu olmadığını öğrendik. Hainler aşiretler üzerinden ülkeyi karıştırmaya çalıştırlar. Aşiretler 1984’teki Eruh baskınında buyana kalkışmamış da iki üç tane İngiliz geldi diye mi kalkışacaklar. Dolayısıyla bizim buradaki en esas konumuz şudur ancak risk devam etmektedir, defalarca uyanık olmamız gerekiyor. Dönem dönem böyle idrak operasyonları devam edecektir. 15 Temmuz’da ne değin kurnaz olduysak bundan sonrada daima açıkgöz olmalıyız” diye konuştu.